ГПУ готова пригадати опозиції блокування електрощитової у 2007 році

Генеральна прокуратура України готова повторно повернутися до розгляду справи щодо блокування електрощитової у Верховній Раді у 2007 році депутатами від БЮТ, якщо буде відповідне звернення.

Про це сьогодні у ВР заявив заступник генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.

За його словами, події, які мали місце у 2007 році, були предметом прокурорського дослідження. У той же час, додав він, на той момент не надійшло даних про заподіяння якихось матеріальних збитків, а тому за цим фактом було відмовлено у порушенні кримінальної справи. «Якщо на даний час є якісь інші дані, то прокуратура може повернутися до розгляду цього питання», - сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2007 року народні депутати із фракції БЮТ блокували електрощитову парламенту на знак протесту проти невиконання фракціями коаліції їхніх вимог. Депутати відключили світло у сесійній залі і електронну систему для голосування «Рада».