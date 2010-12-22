Нардепи від НУ-НС завалили заступника Пшонки заявами у залі ВР

25 народних депутатів фракції “Наша Україна – Народна самооборона” написали заяви до Генеральної прокуратури з вимогою порушити кримінальну справу за фактом побиття народних депутатів від «БЮТ-Батьківщина» 16 грудня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заяви були передані безпосередньо в сесійній залі заступнику генерального прокурора Євгену БЛАЖІВСЬКОМУ народним депутатом від НУ-НС Романом ЗВАРИЧЕМ.

Заяви були оформлені в порядку статті 95 Кримінально-процесуального кодексу України.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що нині народні депутати від «БЮТ-Батьківщини» побиті, а прокуратура саме їх хоче покарати за відповідні злочини.

«Це вам не личить, ви дискредитуєте органи прокуратури», - сказав він.

Р.ЗВАРИЧ наголосив, що фракція НУ-НС вимагатиме негайного реагування на ці заяви.

«Якщо реакції не буде, то ми звернемося до суду», - сказав він.

В інтерв’ю журналістам Р.ЗВАРИЧ пояснив, що стаття 95 КПК передбачає, що будь-яка фізична особа зобов’язана заявити про злочин, якщо вона була свідком цього злочину. І саме тому депутати від НУ-НС вимагають порушення кримінальної справи за фактом побиття БЮТівців.

У свою чергу, заступник генпрокурора Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зауважив, що раніше прокуратурою вже були отримані заяви депутатів про побиття і вони знаходяться в матеріалах кримінальної справи.

Як повідомляв УНІАН, 16 грудня депутати фракції «БЮТ-Батьківщина» блокували роботу парламенту. Увечері депутати від Партії регіонів увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побили депутатів від “БЮТ-Батьківщини” і відтіснили їх у сесійну залу.

П`ятьох “бютівців” - Володимира БОНДАРЕНКА, Євгена СУСЛОВА, Василя КРАВЧУКА, Михайла ВОЛИНЦЯ і Юрія ГНАТКЕВИЧА - з травмами забрала “швидка допомога”.

18 грудня ці постраждалі депутати звернулися до Генеральної прокуратури України із заявами про притягнення до відповідальності осіб, які завдали їм фізичні каліцтва під час блокування сесійної зали Верховної Ради 16 грудня.

21 грудня прокуратура Києва за матеріалами дослідчої перевірки щодо подій 16 грудня в сесійній залі Верховної Ради порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання у діяльність державного діяча).