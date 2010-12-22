Тягнибок радить Турчинову влаштувати український WikiLeaks

Лідер партії “Свобода” Олег ТЯГНИБОК радить членам та активістам Блоку Юлії Тимошенко активніше протестувати проти кримінальних справ, порушених поти їхніх лідерів, зокрема, Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Він зазначив, що в Україні ще з часів Президента Леоніда КУЧМИ сформувалася система певних взаємозв’язків між владою і опозицією. За його словами, вона передбачає, що “влада завжди крала, а опозиція її критикувала”. При цьому, коли владні команди мінялись місцями, нічого не змінювалось. О.ТЯГНИБОК зазначив, що така практика є порочною, в державі немає єдиних правил гри для всіх.

Лідер “Свободи” заявив, що його партія залишається чи не єдиною, яка послідовно критикувала як представників “помаранчевої”, так і представників “біло-блакитної” влади за лише імітацію боротьби з корупцією і відсутність реальних дій у цьому напрямку.

“Сьогоднішня справа проти ТИМОШЕНКО немає нічого спільного з боротьбою з корупцією”, – сказав О.ТЯГНИБОК. Він пояснив, що не можуть боротися з корупцією ті, хто самі є одними з головних корупціонерів у країні. За словами О.ТЯГНИБОКА, “клани і ЯНУКОВИЧА, і ЮЩЕНКА, і ТИМОШЕНКО тісно пов’язані між собою іноді навіть на родинному рівні, хоча і можуть перебувати в різних політичних таборах”. “Усе, що відбувається зараз, – це розігрування політичного спектаклю для виборців”, – додав він.

Лідер “Свободи” зазначив, що БЮТ завжди заявляв про велику кількість своїх прихильників у різних регіонах України. У ситуації, що склалась, він радить кожному члену партії “Батьківщина” взяти з собою по декілька інших прихильників цієї політичної сили і їхати в Київ для проведення акцій протесту проти кримінального переслідування своїх лідерів. Крім цього він нагадав, що більшість лідерів БЮТ ще донедавна посідали керівні посади в державі, зокрема, очолювали силові відомства. Враховуючи це, сказав О.ТЯГНИБОК, вони обов’язково мають володіти фактажем щодо корупційних дій нинішніх високопосадовців, а отже можуть оприлюднити ці дані, демонструючи справжню суть нинішньої влади. “Вони могли б влаштувати український WikiLeaks і оприлюднити документи щодо корупційних дій нинішньої влади”, – сказав лідер “Свободи”.