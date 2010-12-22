Шкіряк: влада свідомо взяла курс на повну ліквідацію свободи

Лідер громадської організації «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК переконаний, що опозиційна діяльність має бути системною, а не хаотичною, і закликає опозиційні сили об’єднати зусилля для відпрацювання узгоджених дій із недопущення узурпації влади в Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба політикі.

З ШКІРЯК занепокоєний, що в іншому випадку Україну може чекати “доля Росії і Білорусі”.

«Після останніх заяв Генпрокуратури щодо притягнення до відповідальності опозиційних депутатів за так зване «перешкоджання роботі державного органу» можна зробити висновок, що цинізм влади досягнув свого апогею. ЯНУКОВИЧ будує поліцейську державу з усіма ознаками тоталітаризму. Події останніх днів показують, що влада свідомо взяла курс на повну ліквідацію свободи, демократії, а також готова до усунення опонентів та інакомислячих, не гребуючи і фізичними заходами впливу”, - заявив З ШКІРЯК.

Політик нагадав події в країні за минулого Президента: “Я хочу нагадати пану ЄФРЕМОВУ, що протягом 2008-2009 років фракція Партії регіонів кілька місяців блокувала трибуну ВР і також не давала можливості працювати вищому законодавчому органу держави. Отже, за його логікою, потрібно порушити кримінальну справу і проти регіоналів у зв’язку з подіями дво-трирічної давнини”.

З.ШКІРЯК підкреслив при цьому, що блокування трибуни є способом парламентської боротьби, коли іншої можливості всенародно заявити про свою позицію, нема.

“Адже нинішня українська влада не дає жодного шансу відкритій дискусії”, - додав голова СХП.

“Найближчим часом може відбутися арешт лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО, що стане сигналом для безконтрольного і безкарного переслідування тих, хто не поділяє політики нинішньої влади», - продовжив З.ШКІРЯК.

«За таких обставин ми закликаємо усіх представників парламентських та позапарламентських опозиційних сил об’єднати зусилля для відпрацювання та координації узгоджених дій з метою недопущення цілковитої узурпації влади правлячим режимом», - сказав лідер «Нового Києва».

Політик переконаний, що лише системна, а не хаотична опозиційна діяльність буде ефективною. Тому зараз політики мають відкинути будь-які власні амбіції і разом спрямувати свої зусилля для захисту інтересів держави та її громадян, підкреслив З.ШКІРЯК.