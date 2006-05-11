Ющенко запросив Путіна і Буша

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив Президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА та Президента Сполучених Штатів Америки Джорджа БУША взяти участь у міжнародному форумі, присвяченому пам’яті жертв Бабиного Яру.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, форум відбудеться у вересні в Києві у рамках заходів, присвячених 65-річчю трагічних подій.

У листах, які глава Української держави надіслав на адресу російського та американського колег, зазначено: «Ми маємо спільну можливість ще раз нагадати світові, й особливо молодому поколінню, про те, як важливо сьогодні пам`ятати уроки історії і запобігати будь-яким проявам нетерпимості у міжнаціональних відносинах».

В.ЮЩЕНКО нагадав, що масові розстріли в урочищі Бабин Яр стали однією з перших трагічних сторінок геноциду єврейського народу, зведеного нацизмом у ранг державної політики.

«Для народу України це також і пам`ять про загибель десятків тисяч радянських військовополонених різних національностей, що прийняли на себе удар агресора з перших днів війни. Гідне вшанування їх пам`яті необхідне для збереження правди про Другу світову війну», – зазначає В.ЮЩЕНКО.