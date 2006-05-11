Депутати плюють на правила

Депутати Верховної Ради п`ятого скликання будуть забезпечені персональними комп`ютерами і ноутбуками, телевізором і кабельним телебаченням, а також сейфами для зберігання зброї.

Як пише "Дело", усі депутати безкоштовно одержать стаціонарний ПК і особистий ноутбук, а кожен третій з них буде забезпечений безкоштовним телевізором і кабельним телебаченням у кабінеті.

У парламентських коридорах килимові доріжки замінять на нове килимове покриття.

"Депутати сильно стоптують килимки", — зазначила завідувач господарською частиною Верховної Ради Лідія Красуля.

Водночас вона повідомила, що меблі в депутатських кабінетах змінювати не будуть: торік завезли нові — "Ерон" і "Корпус-В".

Як розповіли "Дєлу" у меблевих салонах, ці компанії є одними з найдорожчих — вартість їхньої продукції на 50% вища в порівнянні з меблями середнього класу.

Крім того, у будівлі парламенту знову змінюють усю комп`ютерну проводку. "В чергове замовляють послуги сторонньої фірмі, замість того, щоб дати доручення виконати це своїм співробітникам відділу зв`язку. Ймовірно — відкати", — припустив один зі службовців Верховної Ради.

Для депутатів встановлено спеціальні сейфи для зберігання зброї. Відповідно до правил, депутати не мають права входити в будівлю Верховної Ради з вогнепальною зброєю.

"Але за всі роки жоден депутат не скористався сейфом — усі проходять з пістолетами", — сказало джерело у Верховній Раді.

Газета також пише, що станом на 9 травня 2006 року на внутрішньому сервері Верховної Ради доступні майже 200 тис. документів, тоді як у відкритому доступі на зовнішньому сервері — лише 90 тис.

Водночас з 2 тис. щорічно видаваних розпоряджень голови Верховної Ради для загального ознайомлення доступний лише 41 документ.

Українська правда