Депутати плюють на правила
Нардепи заходять у приміщення Верховної Ради зі зброєю
Депутати Верховної Ради п`ятого скликання будуть забезпечені персональними комп`ютерами і ноутбуками, телевізором і кабельним телебаченням, а також сейфами для зберігання зброї.
Як пише "Дело", усі депутати безкоштовно одержать стаціонарний ПК і особистий ноутбук, а кожен третій з них буде забезпечений безкоштовним телевізором і кабельним телебаченням у кабінеті.
У парламентських коридорах килимові доріжки замінять на нове килимове покриття.
"Депутати сильно стоптують килимки", — зазначила завідувач господарською частиною Верховної Ради Лідія Красуля.
Водночас вона повідомила, що меблі в депутатських кабінетах змінювати не будуть: торік завезли нові — "Ерон" і "Корпус-В".
Як розповіли "Дєлу" у меблевих салонах, ці компанії є одними з найдорожчих — вартість їхньої продукції на 50% вища в порівнянні з меблями середнього класу.
Крім того, у будівлі парламенту знову змінюють усю комп`ютерну проводку. "В чергове замовляють послуги сторонньої фірмі, замість того, щоб дати доручення виконати це своїм співробітникам відділу зв`язку. Ймовірно — відкати", — припустив один зі службовців Верховної Ради.
Для депутатів встановлено спеціальні сейфи для зберігання зброї. Відповідно до правил, депутати не мають права входити в будівлю Верховної Ради з вогнепальною зброєю.
"Але за всі роки жоден депутат не скористався сейфом — усі проходять з пістолетами", — сказало джерело у Верховній Раді.
Газета також пише, що станом на 9 травня 2006 року на внутрішньому сервері Верховної Ради доступні майже 200 тис. документів, тоді як у відкритому доступі на зовнішньому сервері — лише 90 тис.
Водночас з 2 тис. щорічно видаваних розпоряджень голови Верховної Ради для загального ознайомлення доступний лише 41 документ.