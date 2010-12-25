Могильов хоче скоротити, в першу чергу, начальників у МВС

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ запевняє, що скорочення в МВС переважно торкнуться управлінського апарату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у перерві колегії МВС України, на якій підбивалися підсумки діяльності міліції цього року.

«Нам необхідно скоротити начальницький склад, а не тих, хто виконує оперативні завдання, тому в основному скорочення стосуватиметься управлінського апарату», - сказав А.МОГИЛЬОВ.

При цьому він додав, що оптимізація кількості особового складу спрямована головним чином на підняття його соціального рівня і ефективне виконання поставленого завдання.

«Ми не повинні допустити погіршення соціального статусу наших працівників», - сказав міністр.

Також він зазначив, що, за підсумками року, практично всі регіони мають позитивну оцінку за роботу і виконання поставлених завдань.

«Якщо в цілому оцінювати становище в країні, то тенденція стабільна», - сказав міністр.

Як повідомлялося, під час адміністративної реформи кількість працівників МВС планується скоротити щонайменше на 30%.