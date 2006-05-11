Поляки зустрінуть Ющенка протестами

Напередодні візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Варшави та Павлокоми польські націоналістичні організації висловили незадоволення запланованою акцією замирення і заявили про готовність вдатися до протестів. Нагадаємо, В.ЮЩЕНКО прибуде до Польщі в п’ятницю для участі у відкритті меморіалу загиблим 1945-го року від рук поляків українцям в селищі Павлокома. З подробицями – Володимир Прядко:

Як повідомляє “Німецька хвиля”, члени Федерації кресових організації та краківської Всепольської молоді, що діє під опікою Ліги польських родин, надіслали чільним керівникам держави листи з протестами в справі Павлокоми. На їхню думку, польський президент не повинен вибачатися за скоєне поляками під час війни, оскільки, мовляв, українці ніколи не вибачилися за волинську трагедію. Директор міжнародних програм Фонду імені Стефана Баторія Якуб БОРАТИНСЬКИЙ вважає, що новий нинішній польський президент в частині польсько-українських відносин продовжуватиме лінію сусідського замирення свого попередника. Водночас Я.БОРАТИНСЬКИЙ не виключив і збереження розбіжностей у поглядах на деякі аспекти історії – зокрема, в питанні реабілітації УПА: „З точки зору української історії якась форма реабілітації УПА – це справа зрозуміла, хоча вона й буде викликати незадовлення в Польщі. Було б погано, коли б така реабілітація була абсолютно однозначною. Треба показати і добре й погане”. Водночас головний редактор тижневика “The Warsaw Voice” Анджей ЙОНАС в інтерв’ю „Німецькій хвилі” висловив застереження перед небезпекою інструменталізації драматичного минулого в політиці і в взаєминах між державами.