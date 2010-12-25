В офісі соціал-демократичної партії іде обшук

Слідчі Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводять обшук в офісі Української соціал-демократичної партії, яку очолює нещодавно затриманий колишній перший заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар партії Кристіна ШАНДРЕНКО.

За її словами, слідчі знаходяться в офісі з 9.00. Вони опечатали другий і третій поверхи офісу. При цьому слідчі, сказала прес-секретар партії, зламали всі сейфи, що знаходяться в офісі.

К.ШАНДРЕНКО також звернула увагу на те, що обшук проводиться у вихідний день, і слідчі так і не пояснили, що саме вони шукають. Зокрема, за її словами, слідчі зазначили, що дадуть свої пояснення після закінчення обшуку.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу стосовно колишнього першого заступника міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКА.

У прес-службі ГПУ повідомили, що справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків), і Є.КОРНІЙЧУКА затримано у порядку за підозрою в здійсненні вказаного злочину.