Янукович розказав, що частину своїх реформаторів «зманив» у Назарбаєва

Віктор Янукович переконаний, що започатковані в Україні реформи зроблять на краще. Бо у нього в економічній раді – молоді люди з прекрасною освітою, які вже показали себе у світі. "І я жодного рішення не ухвалюю, не перевіривши до найдрібніших подробиць, якщо я не переконаний у тому, що цей шлях принесе успіх”, - ствердив президент.

Про це голова держави заявив у інтерв`ю в телеканалам “Інтер”, ICTV та “Україна”.

Президент розказав журналістам, що частину своєї команди реформаторів “зманив” у колеги з Казахстану Назарбаєва

“От мені особисто зателефонував президент Назарбаєв і по-дружньому сказав: “слухай, я від тебе не очікував заборонених прийомів. Ти у мене утягнув таких хлопців, з якими я пропрацював багато років, вони від мене пішли в Україну”. А я кажу: “ну, Султан Імешевич, ви вже дуже багато зробили, і тому сьогодні подивіться, як Казахстан розквітає...", - розказав Янукович.