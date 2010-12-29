Знайшовся активіст Майдану, який зник тиждень тому

Активіст підприємницького Майдану Володимир ЛЕСИК, який тиждень тому зник напередодні анонсованої ним акції протесту, сьогодні знайшовся.

Як передає радіо “Свобода”, про це заявив член Центрального штабу порятунку українського бізнесу Віталій ПРИХОДЬКО.

«Він знайшовся, я щойно бачився з ним особисто. Його зникнення не пов’язане із правоохоронними органами, але у ці дні його життю дійсно загрожувала реальна небезпека. Фізично він цілий та неушкоджений, все нормально. Подробиць не можу розповісти, бо він просив мене цього не робити. Я не впевнений, що в найближчі декілька годин його телефон буде в мережі», - розповів В.ПРИХОДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Центральний штаб порятунку українського підприємництва розповсюдив повідомлення, що зник один з активістів підприємницької акції протесту на Майдані Незалежності, голова правозахисної організації "Асоціація захисту прав громадян України" В.ЛЕСИК. Зокрема, на 22 грудня В.ЛЕСИКОМ була запланована акція протесту. Однак 21 грудня "він пропав і вже дві доби його не можуть знайти рідні, друзі та колеги".

Його телефон, вказаний в анонсі акції, відключений. Безрезультатними виявилися і спроби додзвонитися на інші особисті телефони організатора.

Центральний штаб порятунку українського підприємництва, рідні та близькі В.ЛЕСИКА звернулися до правоохоронних органів з вимогою у найкоротші терміни встановити його місце перебування.

"У випадку його затримання та перебування в місцях попереднього ув`язнення громадськість України цікавить, на якій підставі він затриманий і де утримується під вартою", - наголошується в повідомленні.

24 грудня у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві повідомили, що столична міліція не затримувала В.ЛЕСИКА.