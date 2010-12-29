Депутатам херсонської облради зробили зауваження і веліли вивчити Гімн

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола КОСТЯК стурбований тим, що частина депутатів Херсонської обласної ради не співають Гімн України.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це головний чиновник області повідомив сьогодні на початку пленарного засідання облради.

«Я хочу висловити зауваження. На початку наших сесій (облради - УНІАН) завжди грає Гімн України. Щоб ми відчували гордість і відповідальність. Але я помітив, що деякі депутати мовчки слухають гімн, не відкриваючи рота. Можливо, вони не пам’ятають його слів», - сказав М.КОСТЯК.

За словами М.КОСТЯКА, він вважає правильним, коли депутати обласного представницького органу співають гімн перед початком своїх сесій.

Думку голови ОДА підтримав й голова облради Віктор ПЕЛИХ, якій повідомив, що апарат облради спеціально надрукує всім депутатам обласної ради VI скликання текст Гімну України, «щоб вони всі знали його повністю, а не лише перші слова».

Депутати облради сприйняли зауваження обласного керівництва мовчки.

Депутатський склад Херсонської обласної ради становить 84 депутати. Всі пленарні засідання (сесії) представницького органу згідно регламенту починаються гімнами України і Херсонської області.