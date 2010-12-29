Попов сподівається, що Київ заробить, більше, ніж забере Азаров

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ переконаний, що «в наступному році Київ отримає більше коштів, ніж буде вилучено з його доходів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, яким чином будуть здійснюватись платежі по євробондах в наступному році, зважаючи на значні вилучення до держбюджету, і які нові залучення плануються Києвом, О.ПОПОВ сказав: “Ми зараз проводимо тендер з пошуку партнера, який буде нам надавати послуги у випуску євробондів. Ми хочемо скоротити обслуговування зовнішнього боргу, який є на сьогодні. Наприклад, у 2011 році він забере в нас 1 млрд. грн. на його обслуговування, тому для нас це дуже принципово. Цей проект буде реалізований приблизно в першому кварталі наступного року”.

На прохання уточнити суму, на яку планується випустити єврооблігації, голова КМДА відповів: “Приблизно на 200-300 млн. доларів”.

Крім того, О.ПОПОВ висловив переконання, що бюджет Києва на наступний рік буде затверджений вже 30 грудня.

Повертаючись до теми вилучень з міського бюджету, він заявив: “Київ захистить свої інтереси. Я абсолютно переконаний в цьому і навіть стверджую це. Тому що, за моїми розрахунками, які я на даний час вже провів, можу стверджувати, що в наступному році Київ отримає більше коштів, ніж буде вилучено з його доходів. І перш за все ці ресурси підуть на стимулювання розвитку економіки міста”.

На прохання журналістів назвати джерела цих доходів О.ПОПОВ сказав, що це будуть “наші податки та збори”. “Вони сьогодні прораховані. В нас бюджет міста без врахування субвенцій буде 14,2 млрд. грн., це абсолютно об’єктивно розраховані наші доходи, яких нам достатньо буде, щоб фінансувати бюджетну сферу”, - сказав він.

За словами О.ПОПОВА, на наступний рік передбачено два пріоритетні напрямки завдань, які будуть вирішуватись фінансуванням відповідних бюджетних програми міста: перше – подальше стабільне виконання всіх зобов’язань в соціальній сфері, друге - надати поштовх для розвитку економіки столиці.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня ц. р. Верховна Рада України прийняла в цілому Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України». Кодексом встановлено, що до державного бюджету України перераховуватимуться 50 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується (перераховується) на території міста Києва.

28 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», а також Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України».

Разом із тим глава держави доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, серед іншого, розробити та в установленому порядку внести до Верховної Ради проект закону про внесення ряду змін до чинного законодавства стосовно зарахування до бюджету м. Києва 100% податку на доходи фізичних осіб.