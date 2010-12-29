Яценюк: Україна перетворилася на президентсько-конституційну монархію

Лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк заявив, що одним із головних підсумків 2010 року для України можна назвати перетворення її з парламентсько-президентської республіки на президентсько-конституційну монархію. «Народ України замінили Конституційним судом, а Конституцію України – гарантом Конституції», - підкреслив він на прес-конференції в Києві.

Арсеній Яценюк підбив підсумки року, який минає. Серед них він назвав «політичну стабільність» у державі: «Все надзвичайно стабільно, адже держава тримається тільки на одному стовпі - президенті України. Держава перетворилася на президентсько-конституційну монархію. Віктор Янукович здійснив політичний бліцкриг, який жодному очільнику країни до нього не вдався: за шість місяців країна перевернулася - вся влада в країні перейшла в одні руки. Це плюс для президента і для Партії регіонів, але є найбільшим мінусом для України. Раніше чи пізніше Януковичу і Парті регіонів доведеться персонально відповідати за все – адже вся повнота влади передбачає і всю повноту відповідальності».

Другий, за словами Арсенія Яценюка, «реальний позитив поточного року - це податковий Майдан». «Це реальний прояв того, що в Україні неможливо спинити свободу. Партія регіонів зайшла до кожної хати, відкрила кожну шухляду і витягнула з неї останні гроші. Щойно вони це зробили – отримали Майдан. Я вважаю це перемогою насамперед України і українського народу», - підкреслив він.

До здобутків він також відніс те, що опозиція добилася перегляду закону про місцеві вибори і вето президента на Податковий кодекс. «Іще один здобуток - існування опозиції. Тому що в планах влади було знищення опозиції десь ще у вересні», - додав Арсеній Яценюк.

Лідер «Фронту Змін» зазначив, що хотів би побачити в списку позитивів економічне зростання, подолання безробіття, боротьбу з корупцією, зростання інвестицій, реальні реформи: «Але цього немає. Політична стабільність – міф. Це просто організована провладна група, очолювана президентом. Вона має на меті тільки одне: утримання влади, а не реформи в країні. Україна не побачила жодних реформ, про які президент Янукович заявляв протягом року. А всі так звані реформаторські законопроекти – не що інше, як спосіб отримати 15-мільярдний кредит від МВФ. Немає жодних структурних змін в економіці. Україна наркотично залежна від зовнішніх запозичень. Корупція в країні подолана, бо її очолила влада - корупція стала частиною суспільної моралі».

Не відбулося прориву в зовнішньополітичній сфері, зокрема й значного покращення відносин з Росією. «Я підняв статистику: крім збільшення ціни на газ, крім частих візитів президента України до Москви і навпаки, в нас ще є «хороші» економічні показники. Якщо торік негативне сальдо торгівлі товарами між Україною і Росією було 5 млрд доларів (тобто росіяни продавали Україні на 5 млрд доларів товарів більше, ніж Україна до Росії), то цього року - 7 млрд доларів. Де економічне покращення? А всі інвестиції звелися до одного – кредити», - зазначив Арсеній Яценюк.

Ще одним «мінусовим» досягненням лідер «Фронту Змін» назвав місцеву виборчу кампанію, яка стала «генеральним тренуванням перед парламентськими перегонами», які влада, найімовірніше, планує провести 2012 року таким чином, щоб усі мажоритарні округи належали виключно провладній більшості. Він додав, що проект закону, який пропонує Партія регіонів, – це проект закону не про проведення, а про призначення результатів виборів до парламенту України.

Арсеній Яценюк повідомив, що підготував звернення до західних і східних партнерів України з приводу підготовки до парламентської кампанії 2011 чи 2012 року в Україні. «Після новорічних свят я проведу низку консультацій, щоб зберегти хоча б якісь ознаки демократичності виборів в Україні», - підкреслив він.

Арсеній Яценюк вважає, що отримавши всю повноту влади, наступного року президент, уряд і провладна більшість у парламенті нарешті мають почати виконувати передвиборчу програму Віктора Януковича, яку розробила американська компанія МакКензі. «У кожній обласній раді ми сьогодні ставимо питання: якщо президент пообіцяв 500 стадіонів, то вимагаємо, щоби в обласному і міському бюджетах були кошти на ці стадіони. Якщо президент пообіцяв підвищення пенсії, то ми вимагаємо знайти кошти на це. Якщо президент пообіцяв на президентських перегонах якісну реформу освіти і фінансування медицини на рівні 10% ВВП, то ми вимагаємо виконання цього. І на кожну проблему ми маємо свій проект рішень», - підкреслив він.