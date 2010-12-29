Пшонку просять поцікавитися, чому Київрада майже задарма віддала 2 га

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр СОЧКА просить генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ перевірити законність рішення про передачу двох гектарів землі у центрі Києва для будівництва вертолітного майданчика для Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, О.СОЧКА направив генеральному прокурору відповідне депутатське звернення.

О.СОЧКА нагадує, що 28 грудня цього року на сесії Київської міської ради було прийняте рішення про передачу земельної ділянки площею 2,18 га на Парковій алеї у Печерському районі Києва приватній структурі. Орендна плата визначена в розмірі 2 млн. 26 тис. грн. на рік.

Депутат вважає таку ціну завідомо заниженою.

«Вартість оренди 0,01 га (сотки) землі визначена на рівні 775 грн. на місяць. Ця сума є очевидно заниженою, порівняно з ринковою вартістю оренди землі в центрі столиці, а також у порівнянні з орендними ставками, встановленими іншими рішеннями Київради», - зазначає у своєму зверненні О. СОЧКА.

Для прикладу він навів рішення Київської міської ради від 16 грудня 2010 р. про надання в оренду приватному підприємству 0,07 га для будівництва офісного комплексу у Шевченківському районі Києва. У договорі орендна плата була встановлена на рівні 7 тис. 286 грн. за 0,01 га на місяць.

«Тільки це порівняння свідчить про те, що згідно з рішенням Київської міської ради від 28 грудня 2010 року сума плати за оренду землі товариством з обмеженою відповідальністю «Амадеус КО» занижена у десять разів. Як наслідок, бюджет столиці може зазнати суттєвих втрат», - наголошує депутат.

«У зв’язку з цим прошу Вас перевірити законність виділення земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Амадеус КО» для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури на Парковій дорозі у Печерському районі м.Києва, перевірити законність виділення земельної ділянки приватній фірмі без будь-яких конкурентних умов та встановлення очевидно заниженої суми плати за оренду земельної ділянки», - зазначається у зверненні.

О.СОЧКА просить В.ПШОНКУ провести всебічну і об’єктивну перевірку викладених в депутатському зверненні фактів і вжити заходів щодо усунення порушень чинного законодавства України.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня засновник компанії «Основа» Юрій КАРПЕНКО заявив, що компанія «Основа» в березні 2011 року планує завершити будівництво вертолітного майданчика для Президента України на Парковій дорозі в Києві.

За оцінками гендиректора компанії, попередня вартість будівництва становить 50-60 млн. грн. Інвестором будівництва є компанія «Амадеус».

За його словами, компанія розпочала будівельні роботи на майданчику в жовтні цього року.

28 грудня Київрада виділила ТОВ «Амадеус КО» 2,18 га землі на Парковій дорозі у Печерському районі для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури.

Земельна ділянка складається з двох частин – 2,07 га и 0,11 га. Ці площі передані у довгострокову оренду на 25 років.

Під час обговорення цього питання депутат від Блоку Кличка Андрій СТРАННІКОВ зазначив: «Я так розумію, це славнозвісний вертолітний майданчик, з допомогою якого наш Президент збирається боротися з пробками».

У сесійній залі у відповідь на цю репліку не прозвучало жодних заперечень.

Згідно з рішенням, кошторисна оцінка земельної ділянки визначена у сумі 67 млн. 536,3 тис. грн., а орендна плата передбачена у розмірі 2 млн. 26 тис. грн

Сьогодні лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Генеральна прокуратура має розслідувати факт передачі приватній структурі двох гектарів землі у центрі Києва під будівництво майданчика для паркування вертольота, на якому літатиме Президента України В. ЯНУКОВИЧ.