Тимошенко вийшла з прокуратури

Лідер партії “Батьківщина”, колишній прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО залишила приміщення Головного слідчого управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

Як передає кореспондент УНІАН, після виходу з управління вона заявила журналістам, що сьогодні протягом шести годин працівники прокуратури здійснювали проти неї незаконні дії.

Ю.ТИМОШЕНКО пояснила, що сьогодні на допиті вона перебувала без адвоката, бо він мусив бути присутнім в суді з іншою людиною.

“Мене сьогодні позбавили права бути із захисником”, - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, протягом шести годин їй намагалися висунути якісь “нові звинувачення, що пов’язані з тим самим питання про виплату пенсій начебто з “екологічних” грошей”.

“Нічого нового, все по пенсіях”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Завтра мене знову викликають у Генпрокуратуру на 12-ту годину, практично на новий рік мене запрошують, щоб знову говорити про те, як я незаконно виплатила пенсії”, - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення в тому, що вона на посаді прем’єр-міністра, «діючи умисно, з особистих інтересів», прийняла рішення «щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».