Сьогодні Корнійчука знову спробують залишити за ґратами

30 грудня о 12.00 розпочнеться засідання Печерського районного суду м. Києва з приводу обрання запобіжного заходу для лідера Української соціал-демократичної партії, екс-першого заступника міністра юстиції України Євгена КОРНІЙЧУКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСДП, засідання проходитиме за адресою: м. Київ, вул. Гайцана 4, тел. 235-32-78.

За додатковою інформацією представники ЗМІ можуть звертатись до керівника прес-служби УСДП Крістіни ШАНДРЕНКО (097)100-22-70, (066)497-02-06.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 22 грудня порушила кримінальну справу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА.

У прес-службі ГПУ повідомили, що справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Є.КОРНІЙЧУКА було затримано 22 грудня й поміщено до Подільського ізолятора тимчасового утримання.

Разом із тим Печерський районний суд Києва відмовив Генпрокуратурі України в обранні запобіжного заходу у вигляді арешту до двох місяців для Є.КОРНІЙЧУКА, продовживши йому термін затримання з трьох до 10 діб.