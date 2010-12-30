Турчинов думає, що до свят Тимошенко не посадять
09:59, 30 грудня 2010Політика
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Сьогодні - черговий допит
Лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко не арештують в четвер після допиту в Генпрокуратурі.
Таку думку озвучив перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу.
"Я не думаю, що вони підуть таким безпрецедентним шляхом", - заявив він.
Як відомо, в середу Тимошенко провела в ГПУ 6 годин.
У четвер її знову викликають на допит.
У середу Тимошенко відвідала прокуратуру без адвоката.
Турчинов пояснив, це тим, що у адвоката була інша справа у Тернополі і він звертався з проханням відкласти допит на три дні, але "було відмовлено".
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