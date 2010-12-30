Турчинов думає, що до свят Тимошенко не посадять

Лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко не арештують в четвер після допиту в Генпрокуратурі.

Таку думку озвучив перший заступник лідера партії "Батьківщина" Олександр Турчинов в ефірі 5 каналу.

"Я не думаю, що вони підуть таким безпрецедентним шляхом", - заявив він.

Як відомо, в середу Тимошенко провела в ГПУ 6 годин.

У четвер її знову викликають на допит.

У середу Тимошенко відвідала прокуратуру без адвоката.

Турчинов пояснив, це тим, що у адвоката була інша справа у Тернополі і він звертався з проханням відкласти допит на три дні, але "було відмовлено".

Українська правда