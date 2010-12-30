Янукович висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття Президенту Російської Федерації Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв’язку з авіакатастрофою у Тульській області.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, у співчутті йдеться: «В Україні з глибоким сумом сприйняли звістку про катастрофу літака Міністерства оборони Російської Федерації у Тульській області, що призвела до людських жертв. Від імені українського народу і від мене особисто прийміть щирі співчуття у зв`язку з цією трагедією. Прошу Вас, шановний Дмитре Анатолійовичу, передати слова співчуття рідним і близьким загиблих».

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня ввечері у Росії розбився військово-транспортний літак Ан-22, загинули усі 12 льотчиків, які перебували на борту.