З 1 січня в Україні набирають чинності 13 нових законів у сфері економіки

З 1 січня 2011 року в Україні набирають чинності 13 законів у фінансово-економічній сфері.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, утримувачем якого є Міністерство юстиції.

Так, за даними Мін’юсту, в перший день нового року набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 209 Земельного кодексу України». Зазначеним Законом частину другу статті 209 Земельного кодексу України викласти в новій редакції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Крім того, з 1 січня 2011 року текст статті 209 Земельного кодексу України буде викладено в новій редакції згідно із Законом України від 8 липня 2010 року № 2457-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України».

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Зазначеним Законом внесено зміни до низки законодавчих актів з питань оподаткування з метою збільшення надходження податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Зокрема, підпунктами 1 і 2 пункту 11 розділу І цього Закону передбачено внести зміни та доповнення до розділу ІІ «Прикінцеві положення» та додатку № 1 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо:

- запровадження коригуючого коефіцієнту до ставок рентної плати за нафту та газовий конденсат;

- щорічної індексації нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин;

- встановлення базових нормативів для користування надрами видобування глинистих порід на рівні 5% від вартості видобутих корисних копалин, товарної продукції.

Крім того, з 1січня 2011 року, згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI, втрачають чинність пункти 4, 5, 7, 81 і 82, розділу ІІ «Прикінцеві положення», додатки №1 і № 2 указаного Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України». У зв`язку з прийняттям Бюджетного кодексу України зазначеним Законом внесено зміни до законодавчих актів з метою посилення відповідальності за порушення бюджетного законодавства, зокрема статтю 16412 «Порушення бюджетного законодавства» Кодексу України про адміністративні правопорушення викладено у новій редакції, згідно з якою бюджетні правопорушення розподілятимуться за видами, за кожний з яких визначена окрема відповідальність.

Набуває чинності Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Зазначений Закон визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку.

Набуває чинності пункт 2 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу». Зазначеним Законом внесено зміни, до ряду Законів, зокрема, до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» щодо тимчасового, строком на 10 років, звільнення з 1 січня 2011 року від оподаткування прибутку підприємств, отриманого ними від надання готельних послуг у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» та «три зірки» у разі, якщо такі готелі (у тому числі новозбудовані чи реконструйовані або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд) були введені в експлуатацію до 1 вересня 2012 року».

Разом з тим, Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» втратить чинність з 1 квітня 2011 року, крім пункту 1.20 статті 1, який діє до 1 січня 2013 року, згідно з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI.

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів». Зазначеним Законом внесено зміни до ряду законів та кодексів України, зокрема, Кодекс України про адміністративні правопорушення доповнено статтею 163 ¹² «Порушення умов видачі векселів», якою встановлено відповідальність за відповідне правопорушення.

Набуває чинності пункт 3 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України». Зазначеним Законом внесені зміни та доповнення до ряду законів та кодексів України, зокрема до Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року, щодо контролю за використанням коштів з Державного бюджету України.

Набуває чинності пункти 17 і 18 розділу I Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності». Законом внесено зміни до низки законів та кодексів, зокрема, до законів «Про хімічні джерела струму», «Про фізичну культуру і спорт», згідно з якими скорочується перелік видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України». Зазначеним Законом внесено зміни та доповнення до ряду кодексів та законів України з питань, що виникають у сфері справляння податків і зборів.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності Податковим кодексом України – 1 січня 2011 року, крім абзаців другого - четвертого підпункту 4 та абзаців тринадцятого-п’ятнадцятого підпункту 9 пункту 25 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року.

Набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги». Зазначеним Законом визначено, що нарахування та стягнення пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги здійснюватиметься на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року. Законом передбачено, що дія Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги» припиняється з 1 січня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2011 року в Україні набирають чинності 28 законів, 18 постанов та 1 розпорядження Кабінету міністрів, а також 1 постанова Верховної Ради України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, утримувачем якого є Міністерство юстиції.

Так, за словами міністра юстиції, в перший день нового року набувають чинності повністю або частково 6 базових законів та 22 закони, якими вносяться зміни до чинного законодавства. Зокрема, 13 законів у фінансово-економічній сфері, 4 – у соціальній сфері, 3 – у правовій сфері, 3 – у сфері державного управління, 1 закон у сфері технічної безпеки та безпеки праці, 1 – у сфері фізичної культури і спорту, 1 – у науково-технічній сфері, 1 – у сфері охорони здоров‘я, 1 – у сфері культури.

Серед базових законів 1 січня набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Крім того, набувають чинності основні положення Податкового кодексу України.

Набуває чинності Бюджетний кодекс України, а також вступають в силу окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів».