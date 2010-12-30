Двох нардепів не пустили в СІЗО до Луценка

Слідчий не дав дозволу народним депутатам України Олесю ДОНІЮ і Юрію ГРИМЧАКУ відвідати сьогодні екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА у Лук’янівському СІЗО, де він утримується.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Як зазначили у прес-службі, депутати звернулися заздалегідь з відповідним листом до слідчого, на що він дав їм відповідь, що рішення стосовно звернення депутати отримають письмово. Але сьогодні, коли О.ДОНІЙ та Ю.ГРИМЧАК прийшли до Лук’янівського СІЗО, їх туди не допустили, мотивувавши відсутністю дозволу від слідчого.

Враховуючи ці обставини, депутати зустрілися з керівником слідчого ізолятора, з яким обсудили умови тримання Ю.ЛУЦЕНКА та умови надання йому передачі.

Крім того, враховуючи обставини, які склалися, народні депутати прийняли рішення звернутися до генерального прокурора Віктора ПШОНКИ, щоб той дозволив їм зустріч з Ю.ЛУЦЕНКОМ.