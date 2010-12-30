Азаров звільнив голову «Надра України»

Кабінет міністрів України звільнив Едуарда СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління Національної акціонерної компанії “Надра України” у зв`язку з переходом на іншу роботу.

Відповідне розпорядження від 29 грудня 2010 р. № 2340-р оприлюднено на сайті уряду.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва своєю ухвалою від 12 березня 2010 року відновив на посаді голови правління НАК «Надра України» Е.СТАВИЦЬКОГО.

Раніше, 30 січня 2008 року Кабмін звільнив з посади голови правління НАК «Надра України» Е.СТАВИЦЬКОГО і призначив замість нього Олександра ПОНОМАРЕНКА.

20 серпня 2009 року Кабінет міністрів на підставі рішення Київського апеляційного суду відновив і одразу ж звільнив Е.СТАВИЦЬКОГО з посади голови правління НАК «Надра України».