На відкриття головної ялинки Київщини приїхали майже 4 тисячі дітей

У Національному палаці мистецтв «Україна» відбулося відкриття головної ялинки Київщини та святкова вистава «Новорічні сюрпризи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської обласної державної адміністрації, у заході взяли участь майже 4 тисячі дітей Київщини.

У столичному палаці «Україна» було організовано ігри та розважальну програму для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, вихованців центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, обласного притулку для дітей, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей, дітей, які залишились без догляду.

Губернатор Київщини Анатолій ПРИСЯЖНЮК привітав дітей з Новим роком і Різдвом Христовим та зазначив, що керівництво області визначає своїм пріоритетом опіку над дітьми.

У повідомленні також ідеться, що під патронатом голови КОДА до дня Святого Миколая і Нового року на Київщині проходить акція «Диво творить чарівник», під час якої близько 6 тисяч дітей області віком до 12 років написали листи із побажаннями найбажанішого для них подарунку та вкинули їх до скриньок, що встановлені у навчальних закладах в усіх районах та містах Київської області. Майже три тисячі новорічних подарунків дітям уже вручено.

На сьогоднішньому святі після перегляду новорічної вистави всім дітям також було вручено солодкі подарунки.

Крім того, у прес-службі КОДА повідомили, що напередодні свят в області вже відкрито 10 льодових катків, і ще 10 заплановано відкрити найближчим часом.