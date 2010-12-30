Кабмін звільнив голову Держкомтуризму і курортів

Кабінет міністрів України звільнив Анатолія ПАХЛЮ з посади голови Державної служби туризму і курортів.

Відповідне розпорядження від 29 грудня 2010 р. № 2334-р розміщене на сайті Кабміну.

А.ПАХЛЯ звільнений за власним бажанням.

Нагадаємо, А.ПАХЛЯ був призначений на цю посаду в 2006 р.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом від 9 грудня 2010 року створив Міністерство інфраструктури України, поклавши на створюване міністерство функції з реалізації державної політики у сфері туризму. Президент встановив, що міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, що створюються шляхом реорганізації інших центральних органів виконавчої влади, є правонаступниками органів, що реорганізуються.