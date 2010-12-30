Ківалов спростовує інформацію про п'яний дебош в аеропорту Женеви

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ назвав «повною маячнею» і «чорним піаром» інформацію у деяких ЗМІ про нібито його п`яний дебош в аеропорту Женеви на шляху слідування на курорт Куршавель з двома «міс України» Ольгою СТЕФАНКО і Катериною ЗАХАРЧЕНКО і про затримання швейцарською поліцією за аморальну поведінку.

В інтерв`ю агентству УНІАН С.КІВАЛОВ заявив: «Це чорний піар, це повна маячня», «ще такого у мене ніколи не було».

Він відзначив: «Вчора і позавчора ввечері я був у Києві, зокрема, ввечері був у Міністерстві освіти, а також у Міністерстві фінансів». При цьому С.КІВАЛОВ додав, що вчора працював до 21.30 в комітеті, «і мене бачила вся охорона у Верховній Раді».

С.КІВАЛОВ підкреслив, що сьогодні після обіду вилетів з Києва до Австрії, і «зараз перебуваю разом з дружиною і онуком в автобусі - їдемо кататися на лижах». Він запропонував дати телефонну слухавку внуку, однак кореспондент УНІАН відмовився від цієї пропозиції.

Водночас голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО, з яким С.КІВАЛОВ разом відпочиває і з яким, за його словами, вони разом їдуть кататися на лижах, сказав УНІАН: «Це навіть незручно - якісь коментарі з цього приводу давати». За його словами, вони разом з С.КІВАЛОВИМ вилетіли з Києва. При цьому В.КОЛЕСНІЧЕНКО додав, коментуючи інформацію в ЗМІ: «Людська підлість не має меж».

Також С.КІВАЛОВ заявив: «Я взагалі не п`ю. Мене не бачили навіть трохи випивши, не те що п`яним». «Я веду тверезий спосіб життя - катаюся на лижах, плаваю». За його словами, О.СТЕФАНКО він «один або два рази бачив», оскільки вона - студентка Одеської національної юридичної академії, а «другу (Е.ЗАХАРЧЕНКО) я в очі не бачив».

С.КІВАЛОВ вважає, що інформацію в деяких ЗМІ запущено з тим, щоб «дискредитувати мене, оскільки я займаюся судовою реформою, ми часто буваємо у Венеціанській комісії, в ПАРЄ».