У 2010 році у світі загинули 57 журналістів

У 2010 році в світі загинули 57 журналістів, на 25% менше, ніж минулого року, коли була зафіксована загибель 76 співробітників ЗМІ.

Про це йдеться в опублікованій у четвер щорічній доповіді міжнародної організації «Репортери без кордонів», повідомляє РІА «Новости»

«За останні роки знизилася кількість журналістів, загиблих у зонах військових конфліктів. Працівники ЗМІ (у 2010 році), в основному, гинули від рук бандитів... Організовані злочинні угруповання і бойовики є основними «вбивцями» (журналістів) у світі. В даний час основним завданням є протистояння цьому феномену. Прямий обов`язок влади боротися з безкарністю, що супроводжує ці вбивства. Якщо влада не робить все можливе, щоб покарати убивць журналістів, то вони стають спільниками (злочину)», – наводяться в доповіді слова генерального секретаря організації Жан-Франсуа ЖЮЙАРА.

Як зазначається в доповіді, вбивства журналістів у 2010 році були зареєстровані в 25 країнах світу, причому 30% цих країн розташовані на африканському континенті: Ангола, Камерун, Демократична Республіка Конго (ДРК), Нігерія, Руанда, Сомалі й Уганда.

Проте найнебезпечнішими для співробітників ЗМІ в нинішньому році виявилися азіатські країни, де в цілому сталося 20 вбивств. За даними «Репортерів без кордонів», лише в одному Пакистані загинули 11 журналістів.

За останнє десятиліття вбивства журналістів були зареєстровані в 67 країнах світу, причому у восьми з них ситуація з кожним роком все більш і більш погіршується. Зокрема, випадки насильства проти співробітників ЗМІ укоренилися в Афганістані, Колумбії, Іраку, Мексиці, Пакистані, Філіппінах, Росії та Сомалі.

За інформацією «Репортерів без кордонів», у 2010 році кількість журналістів, на яких були здійснені напади або які піддалися погрозам, скоротилася на 6% порівняно з минулим роком і становила 1374 чоловік. У 2009 році нападу або погрозам піддалися 1,456 тис. співробітників ЗМІ.

Також, за даними організації, цього року було зафіксовано збільшення на 55% числа викрадених журналістів. Жертвами викрадачів в 2010 році став 51 співробітник ЗМІ, минулого року було зафіксовано 33 випадки, а в 2008 – 29.

«Викрадання журналістів стає все більш і більш частішим явищем і зачіпає все більшу кількість країн. Вперше в 2010 році це зло не обійшло стороною жоден континент. Журналісти перетворюються на розмінну монету. Викрадачі захоплюють заручників з метою отримання викупу і фінансування своєї злочинної діяльності, примушують владу погоджуватися на їхні вимоги... Влада повинні докласти більше зусиль, щоб знайти злочинців і притягнути їх до відповідальності. Інакше, журналісти більше не ризикуватимуть (своїм життям) і не висвітлюватимуть події в деяких регіонах», – говориться в доповіді.

Крім того, за даними організації, цього року було арештовано 535 журналістів і 152 блогера, 127 журналістів були вимушені залишити свою країну, рятуючись від арешту чи смерті, а 504 засоби масової інформації піддалися цензурі. За даними організації, в 2010 році 62 країни використовували цензуру в Інтернеті.