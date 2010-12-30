Останні чотири години Тимошенко допитують без адвоката

Допит лідера партії "Батьківщина", екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО в Головному управлінні Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ триває понад десять годин.

Про це, як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, сказала прес-секретар лідера “Батьківщини” Марина СОРОКА.

"Увесь цей час не було перерви, Юлія ТИМОШЕНКО знаходиться там десять годин без їжі і без води", - сказала М.СОРОКА.

За її словами, допит після 18.00 відбувається без адвоката, який змушений був залишити будівлю Генпрокуратури з особистих причин.

"Юлія ТИМОШЕНКО подавала декілька подань, в яких просила робити перерву до ранку 31 грудня, однак слідчий відмовився це зробити", - пояснила прес-секретар.

Як відомо, допит Ю.ТИМОШЕНКО розпочався сьогодні о 12:00. На вході до будівлі Генпрокуратури лідер "Батьківщини" привітала своїх прихильників з Новорічними та Різдвяними святами та попросила їх, а також журналістів не чекати завершення її допиту, а йти до родин та готуватися до свята. Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що допит може тривати дуже довго, зазначає прес-служба.