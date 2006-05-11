Кабмін звільнив Івченка з посади голови НАК «Нафтогаз України»

13:52, 11 травня 2006
Політика
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За словами прес-секретаря Єханурова, рішення прийнято у зв’язку з поданою заявою...

Кабінет Міністрів звільнив Олексія ІВЧЕНКА з посади голови НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем’єр-міністра України Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ.

За його словами, це рішення прийнято у зв’язку з поданою О.ІВЧЕНКОМ заявою.

Як повідомляв УНІАН, О.ІВЧЕНКО обраний до Верховної Ради за списком блоку «Наша Україна».

 

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