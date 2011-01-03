Гримчак: слідчий Луценка проговорився

Народний депутат Юрій ГРИМЧАК просить генерального прокурора України Віктора ПШОНКУ відсторонити слідчого Сергія ВОЙЧЕНКА від подальшого розслідування справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народна самооборона", з відповідним листом Ю.ГРИМЧАК звернувся до генпрокурора.

У своєму зверненні депутат вказує, що 30 грудня 2010 року він звернувся до слідчого С.ВОЙЧЕНКА з проханням надати побачення з заарештованим Ю.ЛУЦЕНКОМ.

Втім, як зазначає Ю.ГРИМЧАК, «слідчий ВОЙЧЕНКО С.В. відразу не зміг надати дозвіл на таке побачення на тій підставі, що йому необхідно отримати на такий дозвіл вказівку свого керівництва».

У той же час Ю.ГРИМЧАК нагадує керівнику ГПУ, що у відповідності до частини 1 статті 114 Кримінально-процесуального кодексу України «Повноваження слідчого», слідчий при провадженні досудового слідства є особою незалежною та має приймати всі рішення самостійно.

«Вказана вище обставина свідчить про залежність слідчого ВОЙЧЕНКА С.В. при проведенні досудового слідства у кримінальній справі № 49-3028 та його упередженість», - наголошує народний депутат.

Ю.ГРИМЧАК також зазначає, що після арешту Ю.ЛУЦЕНКА 27 грудня 2010 року слідчий не виконав жодної слідчої дії, у тому числі не надавав обвинуваченому для ознайомлення матеріалів досудового слідства. «Тим самим слідчий ВОЙЧЕНКО С.В. в порушення приписів статті 53 Кримінально-процесуального кодексу України, не забезпечує Ю.ЛУЦЕНКУ реалізацію його прав, установлених Конституцією України і Кримінально-процесуальним кодексом України», - зазначає Ю.ГРИМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку у Києві.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи щодо отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.

Апеляційний суд Києва 4 січня має розглянути скаргу адвоката