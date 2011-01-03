Тимошенко: треба просто перевірити, що залишилося від українських судів

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що в жодному разі не затягуватиме процес ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, порушеної проти неї щодо виплати пенсій в кризовий для країни період.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила в інтерв’ю "5 каналу", яке вийде в ефір 4 січня о 21.00.

"Ми будемо знайомитися в межах нашого часу і в межах наших можливостей. Затягувати ми нічого не будемо. Я вважаю, що треба просто перевірити, що залишилося від українських судів, треба подивитися, чи є у них хоча б залишки мужності, честі і совісті. Я думаю, що ми це з вами досить публічно побачимо", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.