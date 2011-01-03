Луценко хоче завтра бути в суді

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, який утримується в Лук’янівському СІЗО, звернувся з клопотанням до Апеляційного суду м. Києва з проханням дати можливість бути присутнім у судовому засіданні, на якому розглядатиметься його скарга про зміну запобіжного заходу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "Народна самооборона".

Як зазначається у повідомленні, право на участь у судовому засіданні, є невід’ємним конституційним правом кожного громадянина і підлягає задоволенню.

У разі своєї присутності у залі судового засідання Ю.ЛУЦЕНКО має намір особисто довести у суді, що у Генеральної прокуратури не було жодних вмотивованих підстав змінювати йому запобіжний захід із підписки про невиїзд на утримання під вартою, оскільки, на його переконання і переконання адвоката, зміна запобіжного заходу передбачена лише в одному випадку – коли обвинувачений порушує умови вже обраного запобіжного засобу.

Водночас екс-міністр має намір також довести суду, що заяви прес-служби Генпрокуратури про начебто «повільне» ознайомлення зі справою, «розкриття таємниці слідства» в інтерв’ю засобам масової інформації, невизнання ним вини є виключно політично вмотивованими та є насправді грубим порушенням конституційного права на захист.

Як повідомляв УНІАН, розгляд апеляційної скарги Ю.ЛУЦЕНКА має відбутися у вівторок, 4 січня 2011 року, об 11.00 в Апеляційному суду м.Києва (вул. Солом’янська, 2-а) на постанову Печерського районного суду столиці від 27 грудня 2010 року про зміну підписки про невиїзд на утримання під вартою.