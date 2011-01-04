Голова Тернопільської облради: ми теж могли стати "в позу"
Сьогодні бюджет ухвалити не вдалося
Завтра відбудеться позачергова сесія Тернопільської обласної ради, на якій заплановано ухвалити бюджет області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласної ради Олексій КАЙДА.
«Я підписав розпорядження про скликання на завтра позачергового засідання. Ми теж могли стати «в позу» і провести сесію 10-11 січня, але ж не можуть бюджетники бути заручниками політичних амбіцій правлячих партій. А про ситуацію, яка відбулася сьогодні у сесійній залі, я особисто повідомлю Президенту України під час його приїзду в нашу область 7 січня», – заявив О.КАЙДА.
Він додав, що завтрашня сесія облради відбудеться за тим порядком денним, який сьогодні було прийнято за основу.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, не відбулася «бюджетна» сесія Тернопільської облради.
Сесію було зірвано після того як уповноважена фракції Партії регіонів Ярослава П’ЯЛА виступила з вимогою виключити з прядку денного два питання: про звернення Тернопільської облради до керівництва держави з приводу політичних репресій в Україні та про звернення з приводу обмежень культурних та національних прав українців у Російській Федерації.
Оскільки депутати не підтримали цієї пропозиції, представники провладного депутатського об’єднання «Стабільність та порядок» не голосували за прийняття порядку денного в цілому і після цього голова облради закрив сесію.