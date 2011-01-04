Голова Тернопільської облради: ми теж могли стати "в позу"

Завтра відбудеться позачергова сесія Тернопільської обласної ради, на якій заплановано ухвалити бюджет області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласної ради Олексій КАЙДА.

«Я підписав розпорядження про скликання на завтра позачергового засідання. Ми теж могли стати «в позу» і провести сесію 10-11 січня, але ж не можуть бюджетники бути заручниками політичних амбіцій правлячих партій. А про ситуацію, яка відбулася сьогодні у сесійній залі, я особисто повідомлю Президенту України під час його приїзду в нашу область 7 січня», – заявив О.КАЙДА.

Він додав, що завтрашня сесія облради відбудеться за тим порядком денним, який сьогодні було прийнято за основу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 грудня, не відбулася «бюджетна» сесія Тернопільської облради.

Сесію було зірвано після того як уповноважена фракції Партії регіонів Ярослава П’ЯЛА виступила з вимогою виключити з прядку денного два питання: про звернення Тернопільської облради до керівництва держави з приводу політичних репресій в Україні та про звернення з приводу обмежень культурних та національних прав українців у Російській Федерації.

Оскільки депутати не підтримали цієї пропозиції, представники провладного депутатського об’єднання «Стабільність та порядок» не голосували за прийняття порядку денного в цілому і після цього голова облради закрив сесію.