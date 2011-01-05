«Заслані козачки» у новорічну ніч спотворили Гімн України?

Житель Івано-Франківська Руслан КОЦАБА просить генерального прокурора Віктора ПШОНКУ порушити кримінальну справу за фактом наруги у новорічну ніч над Державним Гімном України.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі Р.КОЦАБИ до В.ПШОНКИ.

«В ніч із 31 грудня 2010 року на 1 січня 2011 року в момент переходу годинника через 12-ту годину ночі, тобто, переходу з одного року на наступний, на головній площі України завжди лунає Державний Гімн України «Ще не вмерла України…», який транслюється всіма каналами на Україну, - нагадує житель Івано-Франківська. - Так було всі роки, відколи були прийняті Верховною Радою головні символи нашої Держави – Герб Тризуб та гімн «Ще не вмерла України і слава, і воля» на слова П.Чубинського і музику М.Вербицького. Слова і музика Державного Гімну України затверджені Законом України «Про Державний Гімн України», стаття 1, ще 6 березня 2003-го року і підписані тодішнім Президентом України Леонідом КУЧМОЮ. В тому ж законі сказано: «Стаття 3. Наруга над Державним Гімном України тягне за собою відповідальність, передбачену законом».

Р.КОЦАБА вважає, що «інакше, ніж наругою над Державним Гімном України, не можна вважати цьогорічний перехід з 2010-го на 2011-й рік! Всім відомий гімн на головній площі України пролунав урізаним! З нього викинуті слова: «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

«Хто вчинив наругу на Державним Символом? Хто вважає себе таким собі «воріженьком», що зі страху перед українським національним, що став Державним, Гімном на догоду правдивим ворогам вилучив слова із тексту? Хто дасть належну оцінку організаторам цього ганебного дійства на головній площі України?», – запитує франківчанин.

Р.КОЦАБА впевнений, що український народ «правильно оцінить антиукраїнські дії таких засланих «козачків» і, раніше чи пізніше, викине їх на смітник історії. Але належне реагування повинні здійснити офіційні особи, покликані захищати Закон і притягати винних в нарузі над державними символами до відповідальності».

«Тому звертаюся до Генерального прокурора України з вимогою відкрити кримінальну справу за фактом наруги над Державним Гімном України, здійснену під час святкування нового, 2011-го року, – наголошує Р.КОЦАБА. - Пропоную здійснити відповідні дії до керівництва Київської міської ради та Київської міської адміністрації стосовно встановлення винних у цьому ганебному факті знущання над титульною нацією. Додатково нагадую про передбачену законами України процедуру та терміни для надання письмової відповіді про факт наруги над Державним Гімном України».