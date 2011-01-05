Близько тисячі прихильників Луценка пікетують Апеляційний суд

Близько тисячі прихильників партії «Народна самооборона» зібралися біля будівлі Апеляційного суду Києва, який сьогодні об 11.00 розпочне розгляд скарги адвоката екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА щодо зміни йому міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають Державні прапори України, а також плакати з написами: «Свободу Луценку!», «Юра, ми з тобою!».

Також серед прихильників “Народної самооборони” присутні кілька представників УНА-УНСО, які тримають прапори своєї організації.