Тимошенко прийшла підтримати Луценка

Колишній прем`єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Апеляційного суду Києва, який розглядатиме скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо зміни йому міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО не спілкувалася з журналістами, а мовчки пройшла до зали судових засідань.