Тимошенко прийшла підтримати Луценка
11:09, 05 січня 2011Політика
5571 0
Екс-прем`єр мовчки пройшла до зали суду
Колишній прем`єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Апеляційного суду Києва, який розглядатиме скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо зміни йому міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.
Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО не спілкувалася з журналістами, а мовчки пройшла до зали судових засідань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter