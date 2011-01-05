Тимошенко прийшла підтримати Луценка

11:09, 05 січня 2011
Політика
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Екс-прем`єр мовчки пройшла до зали суду

Колишній прем`єр-міністр України, лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Апеляційного суду Києва, який розглядатиме скаргу екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА щодо зміни йому міри запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО не спілкувалася з журналістами, а мовчки пройшла до зали судових засідань.

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