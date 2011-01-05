Суд дозволив телеканалам аж 10 хвилин знімати розгляд скарги Луценка

Колегія суддів Апеляційного суду Києва дозволила представникам п’яти телеканалів лише протягом 10 хвилин проводити зйомку розгляду апеляційної скарги екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА на рішення Печерського райсуду столиці про зміну йому запобіжного заходу з підписки про невиїзд на арешт

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення за клопотанням адвоката Ю.ЛУЦЕНКА оголосив головуючий у суді Олександр БЕЦЬ, незважаючи на те, що екс-міністр також просив суд дозволити представникам електронних ЗМІ бути присутніми в судовому залі під час надання ним пояснень.

На початку судового засідання адвокат екс-глави МВС надав суду клопотання від Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ, в якому вона просить суд змінити Ю.ЛУЦЕНКУ міру запобіжного заходу, на не пов’язану з триманням під вартою.

Крім того, суд долучив до матеріалів справи клопотання за підписами 30 народних депутатів, які також просять суд звільнити Ю.ЛУЦЕНКА під їх відповідальність – на поруки.