Луценко підтвердив, що йому пропонували виїхати з України

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликав колегію суддів Апеляційного суду міста Києва, яка розглядає його скаргу щодо незаконності арешту, при прийнятті рішення у нарадчій кімнаті подумати не про нього, а про Україну і довіру людей, у тому числі до судової системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, даючи пояснення в суді щодо свого арешту.

«Я хочу, щоб ви у нарадчій кімнаті подумали не про мене, не про мою дружину, не про сина, а подумали про Україну. Ви знаєте, не мені вам розказувати, яка зараз недовіра в суспільстві, у тому числі і до суду. Отож, у нарадчій кімнаті подумайте про Україну, подаруйте людям маленьку, але довіру до правосуддя», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Також під час свого виступу він звернув увагу суду на те, що після оголошення слідчими про завершення розслідування його кримінальної справи до 20 грудня він фізично не міг почати ознайомлення з матеріалами справи, оскільки перші чотири томи знаходилися у Печерському районному суді Києва, а інші йому не надавалися, і лише 21 грудня, коли слідчий склав графік ознайомлення з матеріалами справи, Ю.ЛУЦЕНКО почав її вивчати.

«Я кожен день приходив і читав матеріали приблизно по 150 сторінок», - сказав екс-міністр, додавши з іронією: «Звичайно, я міг і більше прочитати, адже я не нинішній міністр внутрішніх справ, який книгу «Святослав» уже рік читає».

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО підтвердив інформацію, яка з’явилася у ряді ЗМІ після його затримання, про те, що йому пропонували виїхати за межі України.

«Да, мені пропонували мої колеги з європейських країн. Да, і тут мої політичні колеги пропонували, але я прийняв однозначне рішення, що я залишусь. Я ніколи не тікав - ні коли був на Майдані, ні коли був у міністерстві – не ховався ніколи за спинами», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, наголосивши при цьому, що якби він вчинив інакше, то, на його переконання, це б означало «підставити» його колишніх колег по Кабінету міністрів.

У свою чергу, прокурор у своєму виступі зауважив, що Ю.ЛУЦЕНКА 26 грудня було затримано у зв’язку з іншою справою (за якою саме, він не уточнив). Також прокурор пояснив, що дійсно 24 грудня розслідування у кримінальній справі Ю.ЛУЦЕНКА була відновлено (як відомо, коли виконується така процесуальна дія, обвинувачений чи потерпіла сторона автоматично позбавляється права ознайомлюватися з матеріалами справи).

За словами прокурора, така процесуальна дія була обумовлена необхідністю складання процесуальних документів для обрання Ю.ЛУЦЕНКУ міри запобіжного заходу.

Виходячи із викладеного, сторона обвинувачення заявила, що не погоджується з тим, що екс-міністру треба змінити запобіжний захід на інший, не пов’язаний з позбавленням волі. Більше того, прокурор заявив, що зміна запобіжного заходу – звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з-під варти - «не забезпечить належної поведінки обвинуваченого».

Після цього суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення у справі.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня підрозділом СБУ «Альфа» біля його будинку у Києві.

Раніше Ю.ЛУЦЕНКУ було пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

27 грудня Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу - за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

29 грудня адвокат заявив, що Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення у зловживанні владою за новою кримінальною справою, порушеною в результаті розслідування справи про отруєння екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА. Як повідомив адвокат, із справи щодо отруєння В.ЮЩЕНКА виділений окремий епізод, за яким порушено кримінальну справу і Ю.ЛУЦЕНКУ пред’явлене звинувачення за ст. 364 ч. 3 Кримінального кодексу України.

30 грудня Ю.ЛУЦЕНКО оскаржив в Апеляційному суді Києва рішення Печерського районного суду столиці про зміну йому підписки про невиїзд на тримання під вартою.