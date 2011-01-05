Губернатор Київщини спростував чутки про скорочення районної лікарні

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК заявляє, що для розвитку інфраструктури районів, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, влада Київщини активно залучатиме кошти інвесторів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КОДА, про це А.ПРИСЯЖНЮК сказав під час робочої поїздки до Поліського району на зустрічі з депутатським корпусом та представниками малого бізнесу.

«Поліський район поки що залишається дотаційним, але бюджетом області передбачено відповідні видатки, а тому попереду дуже багато роботи щодо розвитку соціально-економічної сфери району. Для поліпшення добробуту мешканців таких районів та розвитку інфраструктури будуть активно залучатися кошти інвесторів», - зазначив, зокрема, губернатор Київської області.

Крім того, під час відвідування районної центральної лікарні А.ПРИСЯЖНЮК спростував чутки про скорочення цього медичного закладу. Більше того, зазначив він, на базі цієї лікарні незабаром буде відкрито ще й соціальний центр для людей похилого віку та соціально незахищених верств населення. На підтвердження наміру влади Київщини щодо розвитку медичного закладу Поліського району губернатор подарував лікарні новий автомобіль швидкої допомоги.

Також під час робочої поїздки голова КОДА у селищі Красятичі урочисто відкрив льодовий майданчик, що був споруджений за підтримки обласної влади, а у рамках акції «Диво творить чарівник» подарував дітям Поліського району, які писали листи Діду Морозу, солодощі та подарунки.