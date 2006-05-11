Обрано голову Івано-Франківської облради

Головою Івано-Франківської обласної ради обрано представника “Нашої України” Ігоря ОЛІЙНИКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на першій сесії новообраної Івано-Франківської облради під час таємного голосування за кандидатуру І.ОЛІЙНИКА проголосували 111 депутатів, 7 було проти. Всього взяли участь у голосуванні 118 депутатів, які були присутні на сесії.

Кандидатура голови правління ВАТ „Івано-Франківськжитлобуд”, члена НРУ І.ОЛІЙНИКА була єдиною, запропонованою до бюлетеня для таємного голосування.

Новообраний голова облради склав присягу на Євангелії та Конституції України. У своїй короткій промові І.ОЛІЙНИК наголосив, що має намір виконувати програму Президента Віктора ЮЩЕНКА „10 кроків на зустріч людям” і закликав „перейти від політичної боротьби до конкретної щоденної праці”.

Також І.ОЛІЙНИК запропонував на сесії обрати своїми заступниками трьох осіб. Сесія підтримала пропозицію голови. Водночас прокурор області Микола ГОШОВСЬКИЙ повідомив депутатам, що це буде неправомірно, оскільки, відповідно до законодавства, в обласній раді обирається голова і його заступник. Тому він буде змушений вносити протест на таке рішення. Проте депутати до уваги цього не взяли. І.ОЛІЙНИК запропонував обрати першим заступником голови облради Зіновія БЕРЕГОВСЬКОГО (НСНУ), заступниками - Остапа ДЗЕСУ (ПППУ) та Юрія РОМАНЮКА від БЮТ.

Ці прізвища включені у бюлетень для таємного голосування, яке відбудеться після перерви, що зараз триває.