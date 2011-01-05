Львівська облрада вимагає оголосити персоною нон-грата генконсула Росії

Львівська обласна рада вимагає оголосити персоною нон-грата в Україні генерального консула Російської Федерації у Львові Євгена ГУЗЄЄВА та позбавити його дипломатичного статусу в нашій державі.

Про це йдеться у зверненні до Міністерства закордонних справ України, прийнятому сьогодні на пленарному засіданні другої сесії Львівської обласної ради щодо антиукраїнських виступів прем`єр-міністра Російської Федерації Володимира ПУТІНА та генерального консула РФ у Львові Є.ГУЗЄЄВА.

У зверненні, яке опубліковане на офіційному сайті Львівської облради, також міститься вимога “звернутися до МЗС Росії з вимогою негайного відкликання цієї особи з офіційного дипломатичного представництва Російської Федерації в Україні”.

У документі зазначається, що “дипломат ГУЗЄЄВ у численних виступах, а також у своєму програмному інтерв`ю агенції УНІАН 22 грудня 2010 року фактично заперечив історичне існування української нації, української мови та української церкви”.

На думку авторів звернення, “Є.ГУЗЄЄВ не сприяв порозумінню й налагодженню добросусідських взаємин, а фактично розпалює міжнаціональну ворожнечу та намагається ускладнити політичні відносини двох держав і народів”.

Депутати облради підкреслюють, що, на їхню думку, "офіційна влада Російської Федерації проводить чергову кампанію проти держави України, її мови, культури та історії українського народу”. “Розпочав чергову антиукраїнську істерію прем`єр міністр Росії ПУТІН, який, усупереч історичним фактам, заявив про якусь особливу місію росіян під час Другої світової війни”, - йдеться у зверненні.

Автори звернення вимагають від Міністерства закордонних справ України терміново дати офіційну відповідь прем`єр-міністрові Російської Федерації щодо ролі України та українців у Другій світовій війні, а також оголосити дипломата Є.ГУЗЄЄВА персоною нон-грата.

Сьогоднішня сесія Львівської облради також ухвалила звернення до Президента України, голови Верховної Ради та прем`єр-міністра України щодо проявів антиукраїнської політики, які останнім часом демонструє керівництво Російської Федерації, з вимогою належно відреагувати на недружні дії керівництва Російської Федерації з питань захисту прав і свобод українців, які там проживають.

Зокрема, депутати стурбовані ліквідацією Федеральної національно-культурної автономії українців та закриттям єдиної у Росії Бібліотеки української літератури у Москві.