Тимошенко пояснює, чому з її звинувачення зникло слово "пенсії"

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО називає метушнею заяви Генпрокуратури про відсутність звинувачень у виплаті пенсій за рахунок “екологічних” коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам, коментуючи відповідну заяву Генпрокуратури.

«Дивно, коли так починають метушитися представники влади, а особливо Генеральної прокуратури», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» також вчергове навела цитату з постанови про порушення проти неї кримінальної справи: «Зокрема, в той же час Ю.ТИМОШЕНКО, діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».

«Це їх документ, тому мене дивує, що сьогодні на прес-конференції представники Генпрокуратури намагалися ввести знову суспільство в оману. Думаю, що їм просто стало деяким чином незручно садити у в’язницю одного з лідерів найбільшої опозиційної партії за те, що вона в кризу виплатила людям пенсії, і вони намагаються зараз на ходу змінювати власні попередні заяви», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у Генеральній прокуратурі спростовують заяви Ю.ТИМОШЕНКО про те, що її уряд витратив кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, на виплату пенсій.

«Хочу вас запевнити, що це було не так. Це прикриття. Це черговий піар колишнього прем’єр-міністра», - сказав сьогодні, 5 січня, начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури Олександр КАЛІФІЦЬКИЙ.

За словами О.КАЛІФІЦЬКОГО, гроші за наказом Ю.ТИМОШЕНКО були використані за нецільовим призначенням.

У свою чергу слідчий у справі Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ГОРБАТЮК зазначив, що кошти, отримані Україною за Кіотським протоколом, не витрачалися за цільовим призначенням, а були конвертовані, перераховані на єдиний казначейський рахунок та витрачені на поточні видатки бюджету.

Довідка УНІАН. Прес-служба ГПУ повідомила, що 30 грудня 2010 року Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

Перед цим, 24 грудня, генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн. євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.

За його словами, встановлено, що кошти були перераховані на рахунок, на якому вже перебували гроші, призначені для виплат пенсій.

«Для чого така бухгалтерія? Ось ми зараз і розбираємось, для чого це зроблено... Тому злочин є, нецільове використання коштів є – треба відповідати. Мотив без мети злочину не буває», - зазначив генпрокурор.