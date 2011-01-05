Кримінальну справу Тимошенко ведуть 18 слідчих

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її кримінальну справу ведуть 18 слідчих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після відвідання Генеральної прокуратури.

«Перетворенням виплати пенсій на злочин займаються 18 осіб, які розслідують цю справу, контролюють, курують, які отримують за це заробітну плату, які витрачають на це час, який треба було б витрачати на боротьбу зі справжньою злочинністю», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки). Її обвинувачують у нецільовому використанні 180 млн. і 200 млн. євро, які Україна отримала за Кіотським протоколом, та у нанесенні державі інших збитків.