Експерт: це буде рік конкуренції за Україну між ЄС і Росією

Заяву першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА про завершення підготовки нової угоди щодо зони вільної торгівлі з країнами СНД до січня-лютого слід розглядати як сигнал Брюсселю про наявність у офіційного Києва альтернативи співпраці з ЄС у вигляді партнерів у СНД.

Таку думку в ефірі радіо Deutsche Welle висловив аналітик Інституту Євроатлантичної співпраці Володимир ГОРБАЧ.

"Нинішній рік буде роком конкуренції за Україну між Євросоюзом і Росією. І хто буде швидше і спритніше діяти, той і отримає український внутрішній ринок і ресурси для свого інтеграційного проекту", - сказав В.ГОРБАЧ.

Експерт нагадав, що в січні 2011 року очікується ключовий раунд переговорів з європейською стороною щодо зони вільної торгівлі Україна-ЄС. За його словами, заявою про намір долучитися до зони вільної торгівлі в рамках СНД "Київ заздалегідь попередив, що на поступки більше не піде і очікує поступок від Брюсселю".

Водночас В.ГОРБАЧ переконаний, що в ідеалі Україні була би вигідна зона вільної торгівлі і з ЄС, і з СНД. Але ринки Євросоюзу "на кілька порядків більш місткі та різноманітні за переважно сировинні ринки країн СНД", додав він.

На його думку, "надважливими" є умови, на яких будуть укладені угоди з обома сторонами. У випадку з СНД експерт нагадав про послідовне вилучення Росією з подібних угод енергоносіїв, які є ключовим товаром для України, а також обмеження доступу українських продуктів та інших товарів на російські ринки.

Як повідомляв УНІАН, 5 січня перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна планує в січні цього року завершити переговори щодо торгівлі цукром і спиртомісткою продукцією в рамках підготовки договору про вільну торгівлю країн СНД.

"Що стосується спирту і цукру, то ми зараз ведемо переговори, і думаю, що в січні цей процес завершиться", - сказав А.КЛЮЄВ.

Він відзначив, що переговори з цього приводу з Росією і Казахстаном дещо затягуються, оскільки ведуться з урахуванням умов Митного союзу.

При цьому А.КЛЮЄВ відзначив, що остаточний варіант договору про вільну торгівлю країн СНД буде готовий максимум в лютому. "У нас зараз йде узгодження за всіма зацікавленими відомствами, і я думаю, що максимум в лютому ми будемо готові його (договір – УНІАН) розглянути", - сказав він.

Довідка УНІАН. 19 листопада 2010 року під час засідання Ради глав урядів країн СНД було ухвалено рішення підготувати остаточний варіант договору про вільну торгівлю між країнами СНД до кінця 2010 року з тим, щоб документ можна було підписати навесні 2011 року.

Документ планується підготувати з урахуванням принципів і норм СОТ замість морально застарілої угоди про вільну торгівлю країн СНД 1994 року.

Україна наполягає, щоб договір не містив вилучень товарних груп.