Янукович: нам треба буде долати кризу разом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений, що православна віра і Церква допоможуть українському народові подолати життєві труднощі.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави сказав після завершення святкової літургії у Свято-Успенському Соборі Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Президент України привітав вірян із Різдвом Христовим і наголосив: “Ми приїхали, щоб разом з вами помолитися в цьому величному храмі нашої православної Почаївської Лаври. Я добре знаю, що сьогодні в цьому храмі присутні не тільки жителі ближчих західних регіонів – сюди приїхали люди з усього світу”.

“Ми як світські, але віруючі люди, багато іспитів пройшли у нашому житті. І тільки наша православна віра, і наша Церква допомагали нам усім, усьому Українському народові пройти через ці іспити”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

20 років незалежності України були непростими для кожної людини, незалежно від її віросповідання, зауважив Президент. Найважчими стали останні п’ять років, адже “ніколи розбрат і зневіра не приносять добро країні та суспільству”, додав Президент.

Безумовно, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, гіркоти ситуації додала світова економічна криза, негативні наслідки якої ми зможемо успішно подолати лише спільними, консолідованими зусиллями. “Нам треба буде долати кризу разом. І Господь Бог нас вчить: тільки добрими вчинками можна досягти покращення життя і будівництва сильної країни. Тому ми розпочали сьогодні модернізувати країну, наводити порядок - щоб подолати цю кризу, щоб у нас з вами була можливість дати достойні відповіді на ті сучасні виклики, які сьогодні стоять перед суспільством та державою,” – сказав Президент.

“Сьогодні ми, наше покоління несе відповідальність за стан справ в країні. Тому ми повинні бути сильними, достойними наших батьків, які нас вчили, як жити, любити рідну землю, працювати. І тільки спільно, з вірою, з любов’ю – об’єднавшись - ми можемо подолати всі виклики, які дала нам доля, і пройти іспити, які нам дав Господь Бог на цьому шляху”, - переконаний Президент.

“Я вірю, насамперед, в наші власні сили... І такі сили нам дає Господь Бог”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент побажав усім вірянам жити за Законами Божими: “Щоб ми з вами разом робили добрі справи – заради наших людей, дітей, заради будівництва сильної країни”.

У свою чергу намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври архієпископ ВОЛОДИМИР передав у подарунок главі державі ікону Божої матері Почаївської та побажав, аби вона оберігала та допомагала Президентові “нести велике та відповідальне служіння народові України”.

“Святкуючи Різдво Христове, ми знову і знову бажаємо Вам Божої допомоги”, - сказав архієпископ ВОЛОДИМИР.

Глава держави також передав Свято-Успенській Почаївській Лаврі подарунок.