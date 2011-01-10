Януковича закликають не допускати преференцій для УПЦ МП

Львівська міська рада закликає Віктора Януковича не допускати преференцій для Української православної церкви Московського патріархату з боку влади.

Про це йдеться в зверненні ради до президента, повідомляє Радіо Свобода.

Міськрада заявляє, що на духовенство церков Української православної церкви Київського патріархату чинять тиск із метою змусити священиків та архієреїв перейти під юрисдикцію УПЦ (МП).

Львівська міськрада також просить Президента не допустити передачі Софійського собору в Києві під контроль УПЦ (МП).

Депутати вимагають від вищих органів державної влади припинити нав`язування нетрадиційної для українців релігії.

Раніше Тернопільська міська рада на сесії 5 січня направила Януковичу звернення, у якому заявляє про дискримінацію владою Української православної церкви Київського патріархату на користь Української православної церкви Московського патріархату.