Заступник генпрокурора зіграв «Мурку» в програмі Табачника (відео)

У програмі Яна Табачника "Честь маю запросити", яка вийшла на телеканалі "Інтер", де зібралися діячі мистецтва, науки, спорту і політики, заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін виконав відому пісню "Мурка".

Нестор Шуфрич у свою чергу заспівав «Мои года - мое богатство». Також співала дружина Анатолія Кінаха та інші українські політики.

- Іноді дійсно краще співати, ніж говорити. Адже музика об`єднує нас навіть тоді, коли мітингова риторика розколює.", - сказав артист, народний депутат України і ведучий передачі Ян Табачник.

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