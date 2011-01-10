Янукович привітав Кравчука з днем народження

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА з днем народженням.

“Прийміть мої щирі вітання з нагоди дня народження. Бажаю Вам, шановний Леоніде Макаровичу, міцного здоров’я, невичерпних життєвих сил та нових здобутків в ім’я процвітання Української держави”, - йдеться у привітанні В.ЯНУКОВИЧА, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Як відомо, Л.КРАВЧУК народився 10 січня 1934 року.