На Франківщині хапають тризубівців за підрив Сталіна у Запоріжжі

У справі про підрив пам’ятника Сталіну в Запоріжжі правоохоронними органами затримано та заарештовано понад десять членів Всеукраїнської організації “Тризуб” ім. С. Бандери.

Про це йдеться у заяві Центрального проводу ВО “Тризуб”, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

Зокрема, згідно з їх інформацією, 8 січня в Рогатинському районі Івано-Франківської області було затримано керівника Центрального проводу ВО "Тризуб" ім. С. Бандери Андрія СТЕМПІЦЬКОГО, його сина Пилипа СТЕМПІЦЬКОГО, а також Романа ХМАРУ. 9 січня було затримано колишнього керівника Центрального проводу Дмитра ЯРОША, першого заступника ВО "Тризуб" Андрія ТАРАСЕНКА, голову Українського відділення Антиімперського фронту Ростислава ВИНАРА та голову Дніпропетровської обласної організації "Тризуб Сергія БОРИСЕНКА. 10 січня арештовано голову Тернопільської обласної організації "Тризуб" ім. С. Бандери.

Як зазначають у “Тризубі”, інформація про затримання постійно оновлюється, тому точну кількість всіх затриманих та їх прізвища буде оприлюднено згодом.

Як йдеться у заяві, заарештованим висуваються звинувачення у тероризмі в зв’язку з вибухом у Запоріжжі. “Усі звинувачення, висунуті правоохоронними органами, вважаємо надуманими, сфабрикованими та замовними. Ці дії нинішньої влади розцінюємо як вияв політичних репресій і спробу придушення українських патріотичних сил”, - йдеться у заяві Центрального проводу ВО “Тризуб”.

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого був повністю зруйнований пам`ятник Сталіну. Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і трохи пошкодило саму будівлю.

Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі був встановлений 5 травня 2010 року. Прокуратура Запорізької області кваліфікувала вибух пам`ятника Сталіну на території Запорізького обкому КПУ як терористичний акт і, забравши справу у міліції, передала її до СБУ.