Записів зі Смоленського аеродрому Польщі не дають, бо «касета заїла»

Російська влада пояснює відсутність записів радарів Смоленського аеродрому, які фіксували момент посадки польського урядового літака 10 квітня 2010 року, "зіпсованою касетою".

Про це сказав представник Польщі в Міждержавній авіаційній комісії Едмунт КЛІХ на телеканалі Polsat.

"Пояснення росіян є таким, що касета заїла, і немає жодного запису", - сказав він.

Е.КЛІХ зазначив, що польська сторона не впевнена в тому, що росіяни говорять правду в цій справі.

"Ми маємо певні сумніви, що росіяни говорять правду стосовно того, чи мають записи, чи ні, бо диспетчери у своїх свідченнях казали, що реєстратори були справними перед польотом", - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні польський телеканал TVN24 з посиланням на власні джерела поінформував про те, що у Росії нібито зникли записи із радарів Смоленського аеродрому, які фіксували момент посадки літака Президента Польщі Леха Качинського 10 квітня.

Е.КЛІХ, який представляє Польщу в МАК, що веде розслідування причин Смоленської катастрофи, підтвердив, що поляки - попри неодноразові прохання - не отримали від росіян цих записів.

У грудні глава польського уряду Дональд ТУСК назвав "неприйнятним" підготовлений МАК рапорт причин Смоленської катастрофи, а польська комісія надіслала майже 150 сторінок зауважень до 210-сторінкового документа росіян.