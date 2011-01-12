Засідання у справі щодо присвоєння Шухевичу Героя перенесли

Вищий адміністративний суд України переніс засідання у справі за позов до Президента України про визнання незаконним і скасування указу про присвоєння Головнокомандувачу Української повстанської армії Роману Шухевичу звання «Герой України».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у суді повідомили журналістам, що цю справу мала розглядати колегія суддів у складі п’яти осіб. Однак сьогодні на засідання з’явились лише 4 судді, а один захворів.

У зв’язку з тим, що колегія суддів не змогла бути сьогодні у повному складі, засідання перенесли на 16 лютого.

Як повідомляв УНІАН, позов до Президента щодо скасування указу про присвоєння Р.Шухевичу звання «Герой України» подав донецький адвокат Володимир ОЛЕНЦЕВИЧ.

Він нагадав, що подав свій позов у Донецький окружний адміністративний суд ще у вересні 2008 року. 11 лютого 2009 року позов був відхилений, на що В.ОЛЕНЦЕВИЧ подав скаргу в Донецький апеляційний адміністративний суд. Однак і цей суд рішенням від 12 травня 2009 року залишив чинною постанову суду першої інстанції.

"Тоді я подав касаційну скаргу у Вищий адміністративний суд України, який у вересні 2009 року відкрив провадження за моїм позовом", - сказав В.ОЛЕНЦЕВИЧ.

За його словами, лише 3 листопада 2010 року Вищий адмінсуд прийняв рішення скасувати постанову Донецького окружного адмінсуду від 11 лютого 2009 року й рішення Донецького апеляційного адмінсуду від 12 травня 2009 року й направив справу в суд першої інстанції на новий розгляд.

При цьому В.ОЛЕНЦЕВИЧ звернув увагу, що тепер судом першої інстанції в його справі виступає не Донецький окружний адміністративний суд, а Вищий адміністративний суд, оскільки, згідно з новим законодавством, з 13 травня 2010 року всі позови щодо указів Президента розглядає тільки Вищий адмінсуд.

Він також повідомив, що до розгляду позову як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, суд залучив сина Р.Шухевича – Юрія-Богдана ШУХЕВИЧА.

Довідка УНІАН. Звання Героя України головнокомандувачу УПА Р.Шухевичу було присвоєне згідно з указом колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 12 жовтня 2007 року.